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В Минфине США предупредили об угрозе дефолта

Национальная Служба Новостейиещё 6
1 час назад

США угрожает дефолт, а экономике страны — «непоправимый ущерб» в случае, если предел государственного долга не будет повысят после 31 июля или же не приостановят лимит заимствований. Об этом говорится в письме министра финансов США Джанет Йеллен Конгрессу.

Глава Минфина напомнила, что сейчас потолок госдолга заморожен до 31 июля, и при отсутствии каких-либо действий уже 1 августа уровень задолженности достигнет максимальной величины, установленной законодательством.

«Если Конгресс не предпримет до понедельника, 2 августа 2021 года, действия, направленные на замораживание или повышение потолка долга, Минфину придется начать принимать определенные дополнительные чрезвычайные меры, чтобы предотвратить дефолт США по их обязательствам», — цитирует письмо Йеллен ТАСС.

При это министр отметила, что к началу нового финансового года 1 октября возможности американского правительства по выплате долгов могут быть серьезно подорваны, если потолок госдолга не заморозят или увеличат.

Точка невозврата: экономика США пошла на убыль

Йеллен подчеркнула, что дефолт нанесет «непоправимый ущерб» экономике страны и экономическому положению ее граждан.

Вместе с тем, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что письмо главы Минфина — «стандартная практика, когда должен быть вновь продлен потолок госдолга в конце месяца», и призвала не беспокоиться слишком сильно из-за угрозы дефолта.

Экономика,Видео,Джанет Йеллен,Администрация США,Казначейство США,Минфин,ИТАР-ТАСС,
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