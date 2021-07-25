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Росстат зафиксировал резкое снижение производства подсолнечного масла

Говорит Москва
1 час назад

Основные причины — низкий урожай и рост экспорта сырья в начале сезона, передаёт РБК.

С января по июнь в России было выпущено 1,1 млн тонн рафинированного подсолнечного масла, что на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В июне производство нерафинированного масла, по данным Росстата, опустилось почти на 36%.

Ранее участники рынка сообщали, что подсолнечное масло и маргарин подорожали за последний год из-за роста мировых цен на масличные культуры, сокращения производства на фоне плохого урожая в России и на Украине и увеличения спроса.

В России начало дешеветь подсолнечное масло

Экономика,Видео,Росстат,
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