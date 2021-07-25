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Министр финансов США заявила об угрозе дефолта

Газета.Ru
1 час назад

Если потолок государственного долга США не будет повышен до 31 июля или не будет приостановлен лимит заимствований, то страну ждет дефолт и "непоправимый ущерб" для экономики. Об этом заявила министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен в письме к конгрессу, сообщает газета "Известия".

Минфин США предупредил о необходимости чрезвычайных мер для предотвращения дефолта
Фото: ReutersReuters

Йеллен напомнила, что потолок госдолга заморожен до 31 июля, однако если действия не будут предприняты, то уже к 1 августа долг достигнет максимума.

"Если конгресс не предпримет до понедельника, 2 августа 2021 года, действия, направленные на замораживание или повышение потолка долга, минфину придется начать принимать определенные дополнительные чрезвычайные меры, чтобы предотвратить дефолт США по их обязательствам", — заявила глава минфина в письме.

Министр напомнила, что если потолок госдолга не будет увеличен или заморожен, то к началу нового финансового года, к 1 октября, возможности США выплачивать долги будут подорваны. Йеллен отметила, что дефолт "нанесет непоправимый ущерб экономике США и экономическому положению всех американцев". Тогда министр добавила, что угроза дефолта в 2011 году нанесла ущерб экономике США, когда кредитный рейтинг страны был понижен впервые в истории.

"По этой причине ни один президент или министр финансов ни от одной из партий никогда не допускал даже мысли о дефолте США по каким-либо из обязательств", — добавила министр, призвав принять конгресс какие-либо меры в ближайшее время.

Экономика,Джанет Йеллен,Минфин,газета "Известия",
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