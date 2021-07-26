Мишустин предложил отменить часть налогов на Курилах

Премьер-министр Михаил Мишустин посетил Курилы. Во время визита он рассказал о возможном создании на архипелаге свободной таможенной зоны и введении льготных тарифов на доставку рыбы. Япония в свою очередь подала протест в связи с приездом Мишустина на остров Итуруп, но не стала отрицать, что переговоры с Россией о совместной деятельности на Курилах ведутся.

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Таможенная зона

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Российские власти обсуждают возможность объявить Курилы особой экономической зоной, то есть ввести на архипелаге режим свободной таможенной зоны, заявил глава кабмина Михаил Мишустин, прибывший с рабочим визитом на остров Итуруп, в ходе общения с представителями рыбоперерабатывающей отрасли региона.

Инициативу премьер-министр объяснил важностью предоставить помощь местным предприятиям в вопросе импорта необходимого оборудования и других товаров.

«Этот специальный режим позволит активизировать здесь экономическую деятельность. <...> Думаю, что это будет интересно для всех, кто здесь работает, кто хотел бы здесь работать, включая наших партнеров из западных стран», — пояснил он.

Кроме того, как подчеркнул Мишустин, правительство готово обсудить льготные налоговые условия на Курильских островах. В частности, возможно освобождение от обязанностей налогоплательщика по налогу на прибыль, по НДС, по имущественному налогу, по налогу на землю, на транспортные средства, а также сохранение пониженной ставки страховых взносов.

«Возможно, мы подумаем над тем, чтобы освободить от обязанностей налогоплательщика [предприятия], которые работают здесь, инвестируют сюда», — заявил премьер-министр, обсуждая предложения по льготам.

Предполагается, что эти условия заинтересуют также иностранных инвесторов, в том числе Японию, которая «в случае заинтересованности может создать здесь рабочие места», пояснил Мишустин.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като в свою очередь 26 июля сообщил, переговоры по совместной экономической деятельности на Курилах действительно велись. Окончательные меры по развитию экономической эффективности Курил, которые глава России Владимир Путин на заседании на прошлой неделе назвал «уникальными и беспрецедентными», будут сформулированы по возвращении Мишустина в Москву — его поездка по Дальнему Востоку продлится до 29 июля.

«Этот набор мер беспрецедентный. Сейчас я буду советоваться с Владимиром Владимировичем [Путиным] о том, что мы могли бы здесь сделать», — заключил Мишустин.

Проблема рыбы

Рыбопромышленники со своей стороны акцентировали внимание премьер-министра на прецедент с высокими транспортными тарифами на перевозку рыбы, что, по их словам, создает проблему логистики для доставки минтая российским потребителям в сезон. Мишустин проинформировал работников предприятия, что соответствующие меры уже были приняты.

Согласно постановлению правительства, кабмин планирует субсидировать РЖД потери, связанные с установлением льготных тарифов при доставке рыбы по стране.

При этом субсидирование железнодорожных перевозок минтая чиновник назвал «оперативным решением» текущей ситуации, которое должно ускорить транспортную доставку и освободить соответствующие холодильные мощности в период путины.

В целом же он заметил, что важно работать по направлению издержек в транспортировке рыбы на каждом этапе, то есть от производства до прилавка. Такую задачу ранее поставил президент, поскольку речь идет в том числе о ценах на рыбу. Этот вопрос будет прорабатываться правительством совместно с Минсельхозом и РЖД, добавил он.

«Я думаю, что целый набор мер, которые мы сегодня прорабатываем, поможет решить эту задачу», — предположил премьер-министр.

Протест Японии

Япония негативно отреагировала на поездку Мишустина на Курильские острова. По данным агентства Kyodo, посол России Михаил Галузин вызван в МИД для выражения ему протеста, с ним встретится заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори.

Напомним, что отношения России и Японии на протяжении многих десятилетий осложняются спором по территориальной принадлежности южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Заключению мирного договора мешают, по мнению России, необоснованные притязания Японии на острова, вошедшие в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что переговорам также препятствует «непонятная нервная реакция Токио» на деятельность России на Курилах.