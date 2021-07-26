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Защита от шоков: Минфин устроит бюджету стресс-тесты

Лера Букина
26 минут назад

Систему стресс-тестов на устойчивость бюджета к экономическим шокам в настоящее время разрабатывает Минфин. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на близкие к правительству источники.

Защита от шоков: Минфин устроит бюджету стресс-тесты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о комплексе из кризисных сценариев изменения цен на сырьевых рынках, темпов инфляции, уровня процентных ставок, валютного курса, деловой активности и т. д., заявил один из собеседников издания. Минфин намерен на регулярной основе тестировать чувствительность доходов и расходов бюджета к наступлению таких обстоятельств, указал собеседник. Стресс-тестирование позволит не только лучше понимать взаимосвязи бюджетной системы с экономической ситуацией, но и формировать примерные планы действий в кризисных ситуациях заблаговременно.

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В 2020 году ситуация на нефтяном рынке соответствовала шоковому сценарию. В апреле наблюдался беспрецедентный обвал цен на нефть в связи с разрывом соглашения ОПЕК+, а также переполненностью хранилищ на фоне локдаунов и стагнации экономики. Такого развития событий эксперты в 2019 году не прогнозировали.

Доходы федерального бюджета за 2020 год за вычетом разовых поступлений от продажи Сбербанка оценены примерно в 17,6 трлн рублей, что приблизительно на 3 трлн ниже, чем ожидалось в феврале, перед началом пандемии. Общий объем нефтегазовых поступлений в денежном выражении составил 5,2 трлн рублей, что на 2,3 трлн меньше, чем прогнозировалось.

В целом прогнозирование рисков должно оказать положительное воздействие на бюджетную политику, полагает руководитель направления реального сектора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников.

Расширение инструментов оценки рисков актуально, в частности, на фоне увеличения госдолга (на федеральном уровне он увеличился с 13 до 18% ВВП за прошедший год), заявила заместитель руководителя направления «Бюджетная политика» центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Юлия Герасимова.

Рейтинговое агентство Moody's Investors Service оценило потери экономики России в связи с последствиями пандемии коронавируса как умеренные.

Экономика,Владимир Сальников,Moody's,Сбербанк России,Минфин,Ведомости,
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