Ярость элит: В США саботируют сделку Байдена и Меркель по "Севпотоку-2"

Американские элиты, за исключением сторонников Байдена, в ярости из-за сделки, заключенной между президентом США и канцлером ФРГ по поводу российского газопровода «Северный поток – 2». Чем их не устраивают условия соглашения, какими новыми карами грозят они газопроводу и реально ли осуществление этих угроз?

Заключенная между Байденом и Меркель сделка по «Северному потоку – 2» (подразумевающая отказ США от противодействия проекту в обмен на ряд обязательств, которые взяла Германия по отношению к Украине) является редким примером того, когда поражение удается превратить в победу. Маленькую такую, но все-таки победу.

Пойдя на компромисс с Германией, Америка доказала серьезность своих намерений по восстановлению отношений с ключевыми союзниками на основе уважения их интересов. Кроме того, на Германию удалось повесить часть финансовых обязательств по финансированию украинского режима. Формально – по созданию на Украине экологически безопасных генерирующих мощностей для снижения зависимости страны от российского газа, но по факту понятно, куда и даже кому эти деньги пойдут.

Тем удивительно то, что значительная, если даже не большая часть американского истеблишмента сделкой недовольна. Не ее условиями, а самой договоренностью. По мнению критиков, Байден совершил ошибку, отказавшись от санкций против России. В некоторых СМИ даже звучат требования объявить Байдену импичмент!

«Представьте себе президента США, который договорился о сделке, позволившей России закончить строительство газопровода в Германию стоимостью 11 млрд долларов – несмотря на категорические возражения Украины, Польши и обеих партий в Конгрессе. Похоже на Дональда Трампа, да? А вообще-то это Джо Байден. Тот, кто победил Трампа на выборах 2020 года, в том числе и за счет позиционирования последнего как российской марионетки», – пишет Bloomberg.

«Во внешней политике Байдена возникает крайне опасная черта: официальные лица говорят жесткие вещи, однако их слова не подкрепляются достаточными дипломатическими шагами... Сделка с Германией потрясает своей слабостью», – считает Wall Street Journal.

А некоторые сенаторы и конгрессмены уже начали ее саботировать. Так, сенатор Тед Круз использует сенатские механизмы для того, чтобы заблокировать назначение ряда чиновников на высокие должности в Госдепе. И открыто говорит о том, что назначены они будут лишь после изменения позиции Байдена по «Северному потоку – 2». «Я сниму все блоки, как только они исполнят федеральное законодательство и введут санкции против «Северного потока – 2», – поясняет сенатор.

Эта ситуация являет собой идеальный пример того, когда кукловод становится жертвой созданного им самим театра. Сотрудники администрации Байдена сейчас страдают от разожженной ими же в США русофобской истерии. По той же причине ей сложно открыто защищать сделку и объяснять неразумным, что она не про Россию, а про Германию. Что на кону не «капитуляция перед Москвой», а сохранение единства коллективного Запада, на котором отчасти зиждется американская геополитическая мощь. И ради этого сохранения не грех согласиться на то, чему помешать все равно уже практически невозможно – «Северный поток – 2».

Но нет – истерия подразумевает игру с нулевой суммой, а значит, любой выигрыш России автоматически есть проигрыш Соединенных Штатов. Тед Круз назвал сделку между Байденом и Меркель «геополитической победой для Владимира Путина, случающейся раз в поколение, а также катастрофой для США и наших союзников».

«Катастрофу», которую противники сделки, впрочем, считают возможной предотвратить. По мнению издания Bloomberg (которое, не разобравшись, перепечатали с громкими заголовками многие отечественные СМИ), они могут обойти вето президента на ввод санкций против российского газопровода. Как отмечает издание, при Трампе Конгресс принял специальный закон «о противодействии врагам Америки посредством санкций», который не только требует вводить санкции против «Северного потока – 2», но и позволяет Конгрессу через сложную процедуру обойти вето президента на эти санкции.

На самом деле в CAATSA (а так называется этот закон) ничего подобного нет. Как пояснил газете ВЗГЛЯД крупнейший российский специалист по санкциям, программный директор РСМД Иван Тимофеев, Конгресс действительно ограничил возможность президента блокировать антироссийские шаги – в том числе и тем, что перевел ряд указов Обамы (которые легко отменить) в федеральные законы (которые отменить куда сложнее). Однако в то же время CAATSA дает президенту возможность временной отмены ввода санкций, и эту «временную отмену» можно повторять до бесконечности. Для этого администрация лишь должна уведомлять Конгресс (не доказывать, а именно уведомлять) о том, что на данный момент ввод этих санкций противоречит национальным интересам Соединенных Штатов.

Разумеется, ничто не мешает противникам «Северного потока – 2» придумать иные шаги саботажа. И не единичные и демонстративные (как делает Тед Круз с назначенцами в Госдеп), а коллективные и тотальные. Благо у Конгресса есть на это полномочия.

Дело в том, что это в России есть президент, который очень многим управляет. Ну или в Германии (парламентской республике) канцлер. А в Соединенных Штатах власть – это Змей Горыныч. Чудовище о трех головах, каждая из которых независима и обладает своими полномочиями. Имя этим головам Президент, Палата представителей (условно говоря, нижняя палата Конгресса) и Сенат (верхняя палата). У каждого свои полномочия, и каждая может – если хочет – заблокировать работу остальных двух.

При этом у Конгресса же есть опыт блокирования важнейшего внешнеполитического соглашения администрации – причем без всяких законов о противодействии посредством санкций. В начале 90-х годов Билл Клинтон заключил ядерную сделку с Северной Кореей, подразумевающую отказ КНДР от планов по созданию ядерного оружия и заморозку ядерной программы в обмен на строительство под руководством США в Корее двух легководных реакторов для выработки электричества (Пхеньян же говорил о том, что именно для генерации электричества Северной Корее нужна ядерная программа). Однако Конгресс был против сделки и отказался выделять деньги на создание этих реакторов. В результате проект был успешно сорван.

Казалось бы, на пути сторонников срыва сделки стоит время. Даже если сейчас запустить все процедуры, то администрация Байдена вполне может затянуть их, замотать в таких же процедурных моментах. Аккурат до того дня, как «Северный поток – 2» – построенный и сертифицированный – начнет работу.

Впрочем, противники проекта никуда не торопятся. Их время не смущает – даже наоборот, они используют его для угроз в адрес причастных к проекту компаний. «Придет 2025 год, и следующий президент – я верю в то, что он будет республиканцем – восстановит санкции против трубопровода. А значит, те европейские компании, которые считают, что им участие в создании этой трубы сойдет с рук, окажутся под дамокловым мечом в тот самый момент, когда у них не будет Белого дома, просто капитулирующего перед Путиным», – говорит Тед Круз.

Вспоминая, как пришел Трамп и похоронил ядерную сделку с Ираном, нереалистичным этот сценарий отнюдь не выглядит.

Власти США и Германии достигли компромисса по вопросу о газопроводе "Северный поток-2". По данным газеты The Wall Street Journal, о сделке планировалось объявить уже в среду, но пока официальных заявлений еще не прозвучало. Тем не менее, как это часто бывает, в западную прессу просочились многочисленные подробности.

Сам факт переговоров на эту тему между Вашингтоном и Берлином, в том числе на высшем уровне, - давно не секрет. Уже третья подряд администрация США давила на власти Германии, требуя отказаться от проекта, но немцы продолжали отстаивать свои экономические интересы. Как учили классики марксизма, экономика первична, а политика -вторична. И ситуация с "СП-2" стала наглядным тому доказательством: сколько политические интриганы из Киева и Варшавы ни пытались через своих покровителей помешать строительству газопровода, западные политики были вынуждены прислушаться к интересам своего бизнеса.

В Германо-российской внешнеторговой палате назвали "хорошим знаком" урегулирование спора по "СП-2" между США и ФРГ, указав, что строительство газопровода "крайне важно" для Европы и ее энергобезопасности. В палате напомнили, что, среди работающих в России германских компаний 94 процента поддерживают проект.

США по-прежнему считают "СП-2" "плохой сделкой" для Германии, Украины и Европы в целом, но теперь готовы смириться с завершением проекта. Берлин со своей стороны возьмет обязательства поддерживать Украину и присматривать за энергетической безопасностью Европы.

В частности, как рассказала заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, сделка обязывает ФРГ добиваться общеевропейских санкций против России, вплоть до ограничений на экспорт энергоносителей, если покровители Украины вдруг сочтут, что Москва использует энергоресурсы для давления на Киев или европейские страны. Кроме того, по ее словам, Берлин согласился поддерживать продление соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной, истекающее в 2024 году. Агентство Reuters пишет, что и США оставляют за собой право использовать санкции против "СП-2", базу для которых прописал конгресс. По данным немецкой газеты Handelsblatt, власти Германии согласились углубить энергетическое сотрудничество с Украиной, в том числе в контексте перехода европейских стран на альтернативные источники энергии.

Как пишет газета Politico, власти США потребовали от Киева воздержаться от критики сделки по "СП-2"

Противоречивости в этом все же хватает. Представитель госдепартамента США Нед Прайс сам признал, что санкции "вряд ли могли предотвратить строительство газопровода", поэтому Вашингтон ранее приостановил ограничения в отношении компании-оператора "СП-2", решив договориться с Берлином по-хорошему. Но продукт этих договоренностей вновь предусматривает санкции. Кроме того, Вашингтон трубит о недопустимости использования энергоресурсов в качестве оружия, а сам откровенно разыгрывает энергетическую карту в своих геополитических интересах. Например, под лозунгами об энергобезопасности продвигает в Европу собственный сжиженный природный газ, хотя тот заметно дороже российского.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал козни США вокруг газопровода "нечестной конкуренцией", вновь заявив, что строительство "СП-2" является только экономическим вопросом. По его мнению, дело в том, что американские политики пытаются использовать Украину в качестве инструмента давления на Россию.

В свою очередь, киевские политики словно взяли Германию и всю Европу в заложники, требуя от Берлина компенсаций за свою готовность служить антироссийским целям Запада. Нынешние украинские политики продолжают считать, что европейцы им должны. И рассчитывают в этом вопросе на поддержку со стороны Вашингтона.

Впрочем в последние дни советник госдепартамента США Дерек Шолле проводил встречи с коллегами в Киеве и Варшаве. Как пишет газета Politico, власти США потребовали от украинских коллег воздержаться от критики сделки по "СП-2". И даже пригрозили, что публичные истерики Киева на этот счет могут навредить отношениям США и Украины. Кроме того, команда Джозефа Байдена призвала украинскую сторону не обращаться за помощью в конгресс, где многие не прочь гнуть свою линию наперекор Белому дому.

По данным Politico, давление Вашингтона встречает сопротивление в Киеве. В окружении президента Украины Владимира Зеленского считают, что санкциями еще не поздно заблокировать строительство "СП-2". Для того, чтобы вернуть украинского президента к реальности, в Вашингтоне решили наконец этим летом назначить ему встречу в Белом доме с Байденом. На ней Зеленскому, очевидно, и объяснят, что к чему.

Республиканцы и демократы в США поспорили из-за газопровода «Северный поток-2» не только между собой, но и внутри партий: среди американцев нет единства по этому вопросу. Об этом рассказал News.ru Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

hist.msu.ru

«Нет такого понятия, как единая Республиканская партия. Там членства в партии даже нет, а есть представители от разных штатов. Этих штатов 50, у них разные интересы», — подчеркнул эксперт.

Успешное завершение строительства газопровода "Северный поток-2" поможет обеспечить надежное энергоснабжение для Европы, а России — сократить издержки транзита. Этот крупный проект станет также важным шагом для европейских стран в достижении углеродной нейтральности. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на опрошенных ими экспертов.

Издание подчеркивает, что запуск нового трубопровода не будет означать прекращения поставок газа в Европу по другим маршрутам. Так, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер 22 июля заявил, что концерн готов продлевать договор о транзите через территорию Украины после 2024 года и даже увеличить поставки.

Это решение, по словам главы компании, будет зависеть от экономической целесообразности и состояния трубопровода в этой стране. "Газпром" всегда подходил к "Северному потоку-2" как к экономическому проекту, подчеркнул Алексей Миллер.