Процедуру декларации для импортного шампанского упростят

При передекларировании винодельческой продукции проводить испытания не потребуется - достаточно будет подать заявку на сайт Росаккредитации, следует их разъяснения Минфина по закону "о шампанском".

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В обращение винодельческую продукцию разрешается выпускать только при наличии декларации о соответствии продукции требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза. Но в них нет классификации видов винодельческой продукции. Если у производителя уже есть такая декларация и сохранены физические, химические и другие свойства продукции, то замену деклараций можно осуществить в упрощенном режиме, пояснили в Минфине.

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"При замене таких деклараций в части уточнения наименований вида продукции повторное проведение исследований и измерений в аккредитованной испытательной лаборатории не потребуется", - говорится в разъяснении.

Импортеру достаточно на сайте Росаккредитации подать заявление на регистрацию новой декларации о соответствии. Регистрация при этом бесплатна.

Это позволит избежать проведения испытаний при передекларировании, например, шампанского в игристое вино. Напомним, в начале июля один из ведущих мировых производителей шампанских вин Moet Hennessy заявил о том, что приостанавливает поставку шампанского в Россию из-за новых поправок в закон об обороте алкогольной продукции (вступил в силу 2 июля 2021 года). По ним исключается понятие "шампанское", остается только понятие "российское шампанское". Таким образом поставщикам импортного шампанского (включая производителей из провинции Шампань во Франции) придется на контрэтикетке указывать, что это не шампанское, а игристое вино. Соответственно, импортерам придется проходить процедуру сертификации заново и перемаркировывать свою продукцию. Еврокомиссия выступила против этих поправок в закон. Эксперты прогнозируют возможный дефицит шампанского из-за введенных изменений.

Однако в Минсельхозе сообщили, что изменения не запрещают использовать географическое обозначение Champagne для винодельческой продукции. Вместе с тем, указание на этикетке вида винодельческой продукции является обязательным, в том числе для импортируемой продукции. А по закону о виноградарстве и виноделии (вступил в силу 26 июня 2020 года) в классификации винодельческой продукции есть вина, игристые вина, крепленые вина, но нет шампанского. Эта классификация и была перенесена в базовый закон об обороте алкогольной продукции.