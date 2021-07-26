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ЕС обвинил Россию в нарушениях правил ВТО

ИА Regnum
1 час назад

Обвинения в адрес России в нарушении правил ВТО выдвинул Европейский союз, говорится в опубликованном 26 июля секретариатом организации официальном запросе ЕС.

ЕС обвинил Россию в нарушениях правил ВТО
Фото: ReutersReuters

В документе сказано, что ЕС не устраивают принятые Россией меры по импортозамещению. Эти меры ЕС считает вредными для себя.

Так, предлагаемые российскими предприятиями товары и услуги в ряде случаев получают предпочтение на аукционах и в ходе тендеров. При этом, заявляют в ЕС, выплачиваемая российским поставщикам сумма оказывается иногда до 30% выше первоначально заявленной.

Также ЕС заявил, что комиссия правительства России выдаёт разрешения на закупки товаров за границей «неавтоматически и произвольно». По заявлению Брюсселя, Россия нарушает ряд правил ВТО.

ВТО от себя добавляет, что в случае, если консультации по спору ЕС и России, инициированные Брюсселем, на которые отводится два месяца, окажутся безуспешными, ЕС может затребовать создание третейской группы для рассмотрения своего иска и вынесения решения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, неделю назад, 19 июля, Европейская комиссия объявила, что запрашивает консультации в ВТО по поводу недовольства Брюсселем действиями Москвы в рамках программы импортозамещения. В России ответили, что такие переговоры возможны.

Экономика,Еврокомиссия,Правительство РФ,ЕС,ВТО,
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