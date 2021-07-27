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Минфин предлагает забрать часть налогов у Москвы и Санкт-Петербурга и отдать их регионам

Ivyborg.ruиещё 4
1 час назад

Минфин предложил две меры по равномерному распределению налогов между субъектами. Об этом пишут «Ведомости».

Минфин предложил забрать часть налогов у лидирующих регионов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Минфин России планирует изменить распределение налогов между бюджетами субъектов федерации, сообщают источники в правительстве. Основные изменения коснутся налога на прибыль организаций и НДФЛ — они будут более равномерно распределяться между регионами.

— Минфин подготовил предложения по более равномерному распределению налогов между бюджетами субъектов, — цитируют «Ведомости» федерального чиновника.

Информацию изданию подтвердили собеседник в администрации губернатора одного из регионов и близкий к правительству источник.

По задумке Минфина налог на прибыль будет начисляться в бюджет того региона, где реально находится производство. Сейчас его ставка составляет 20%, из которых 3% зачисляются в федеральный бюджет, а 17% в бюджет региона. Вторая часть распределяется между головной организацией и филиалами пропорционально долям прибыли.

«Мегаофис» в богатых регионах — например, Москве — может «оттянуть прилично налога», особенно если у дочерних компаний старое производство и низкая стоимость основных средств, пояснил партнер компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин.

Экономика,Дмитрий Костальгин,Минфин,Ведомости,
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