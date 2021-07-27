Минфин предложил забрать часть налогов у лидирующих регионов

Минфин предложил две меры по равномерному распределению налогов между субъектами. Об этом пишут «Ведомости».
Минфин России планирует изменить распределение налогов между бюджетами субъектов федерации, сообщают источники в правительстве. Основные изменения коснутся налога на прибыль организаций и НДФЛ — они будут более равномерно распределяться между регионами.
— Минфин подготовил предложения по более равномерному распределению налогов между бюджетами субъектов, — цитируют «Ведомости» федерального чиновника.
Информацию изданию подтвердили собеседник в администрации губернатора одного из регионов и близкий к правительству источник.
По задумке Минфина налог на прибыль будет начисляться в бюджет того региона, где реально находится производство. Сейчас его ставка составляет 20%, из которых 3% зачисляются в федеральный бюджет, а 17% в бюджет региона. Вторая часть распределяется между головной организацией и филиалами пропорционально долям прибыли.
«Мегаофис» в богатых регионах — например, Москве — может «оттянуть прилично налога», особенно если у дочерних компаний старое производство и низкая стоимость основных средств, пояснил партнер компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин.