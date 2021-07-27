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МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России на этот год

Газета.Ruиещё 11
1 час назад

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил свой прогноз по росту ВВП России на нынешний год до 4,4%.

МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России на этот год
Фото: ReutersReuters

Об этом сказано в докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики, передает ТАСС.

Таким образом, организация улучшила оценки за этот год на 0,6 п. п. по сравнению со своим апрельским прогнозом. При этом фонд пересмотрел оценки в сторону ухудшения на 2022 год: 3,1% против 3,8% в апреле.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что рост экономики страны по итогам 2021 года будет близок к 4%.

До этого Минэкономразвития РФ улучшило прогноз по росту российского ВВП на текущий год.

Экономика,Владимир Путин,Международный валютный фонд,Минэкономразвития,ИТАР-ТАСС,
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