Кофе рекордно подорожал

Кофе сорта арабика подорожал до почти семилетнего рекорда из-за беспокойства по поводу снижения поставок из-за заморозков в Бразилии, пишет Trading Economics. Это вызывает опасения за урожай следующего года.

Цена фьючерсов на торгах нью-йоркской биржи ICE Futures взлетела выше двух долларов за фунт впервые с октября 2014 года. Бразилия, крупнейший в мире производитель и экспортер кофе, до этого уже пострадала от сильнейшей засухи за почти столетие. Из-за этого произошел один из самых больших спадов производства за 20 лет.

Кроме того, Колумбия и Вьетнам сталкиваются с задержками в портах. По данным Министерства сельского хозяйства США, в этом году потребление кофе в мире впервые с 2017 года превысит производство. На арабику приходится 75 процентов мирового производства, она в основном выращивается в Бразилии (40 процентов от общего объема мировых поставок) и Колумбии.

По данным Бразильского национального метеорологического института, минимальная температура в юго-восточном штате Минас-Жерайс достигла в июле минус 1,2 градуса Цельсия. Фермер Аиртон Гонсалвеш признался, что не поверил, когда по пути на плантацию датчик грузовика предупредил его о гололеде. А теперь ему придется вырубить 80 тысяч кофейных деревьев — они до основания промерзли и уже не принесут плодов.