В Госдуме предложили снизить цены на бензин за счет льгот для нефтяников

Депутаты Госдумы Дмитрий Ионин и Игорь Ананских предложили отменить возврат НДС за продажу сырой нефти за границу. Как рассказали чиновники изданию URA.RU, это поможет снизить цены на бензин в России.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Сейчас возврат НДС для нефтяных компаний, торгующих нефтью, является основной государственной льготой.

«Когда нефтяные компании гонят сырую нефть за рубеж, они получают помимо своей прибыли возмещение НДС. Это двойная прибыль», – пояснил Ионин.

Как считает депутат, из-за этого в стране появляется дефицит бензина. Государство применяет различные меры воздействия на нефтяные компании для производства топлива, но и его они предпочитают экспортировать.

Парламентарий предложил отменить льготы для нефтяников, а после привлечь антимонопольную службу, которая разберется с ценообразованием на бензин. Ионин также подчеркнул, что иногда в странах ближнего зарубежья российский бензин оказывается дешевле, чем внутри страны.

Его поддержал коллега Игорь Ананских. По его мнению, если отменить возврат НДС, то продавать нефть за границу будет невыгодно, и в результате топливо будет оставаться в стране.

Напомним, что ранее замглавы Минэнерго Павел Сорокин сообщил, что в ближайшее время ведомство может запретить экспорт бензина. Кроме того, с 1 августа власти повысят размер пошлин на вывоз нефти, светлых нефтепродуктов, масла и бензина.