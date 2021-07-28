В Госдуме предложили снизить цены на бензин за счет льгот для нефтяников

Депутаты Госдумы Дмитрий Ионин и Игорь Ананских предложили отменить возврат НДС за продажу сырой нефти за границу. Как рассказали чиновники изданию URA.RU, это поможет снизить цены на бензин в России.
Сейчас возврат НДС для нефтяных компаний, торгующих нефтью, является основной государственной льготой.
«Когда нефтяные компании гонят сырую нефть за рубеж, они получают помимо своей прибыли возмещение НДС. Это двойная прибыль», – пояснил Ионин.
Как считает депутат, из-за этого в стране появляется дефицит бензина. Государство применяет различные меры воздействия на нефтяные компании для производства топлива, но и его они предпочитают экспортировать.
Парламентарий предложил отменить льготы для нефтяников, а после привлечь антимонопольную службу, которая разберется с ценообразованием на бензин. Ионин также подчеркнул, что иногда в странах ближнего зарубежья российский бензин оказывается дешевле, чем внутри страны.
Его поддержал коллега Игорь Ананских. По его мнению, если отменить возврат НДС, то продавать нефть за границу будет невыгодно, и в результате топливо будет оставаться в стране.
Напомним, что ранее замглавы Минэнерго Павел Сорокин сообщил, что в ближайшее время ведомство может запретить экспорт бензина. Кроме того, с 1 августа власти повысят размер пошлин на вывоз нефти, светлых нефтепродуктов, масла и бензина.
Как подчеркнул Ананских, такое решение связано с началом сезона уборки урожая. Меры помогут сдержать рост цен на внутреннем рынке и удешевить уборочную логистику.