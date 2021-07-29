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Росстат подтвердил превышение роста цен на бензин уровня инфляции

News.ruиещё 4
56 минут назад

Цена бензина за неделю с 20 по 26 июля выросла в среднем по России на 0,27% при нулевой инфляции. Две предыдущие недели она также превышала средний по России уровень роста цен, свидетельствуют данные Росстата.

Рост цен на бензин превысил инфляцию в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В целом в июле цены на бензин выросли на 0,68%, с начала года его стоимость выросла на 5,15%. Уровень инфляции при этом составил 4,59%. В прошлом месяце рост цен на бензин был ниже уровня инфляции.

Дизельное топливо тоже растёт в цене, но находится ниже уровня инфляции с начала года. Но уже вторую неделю дизель дорожает на 0,2%. В итоге с начала июля стоимость дизельного топлива выросла на 0,68% при инфляции в 0,38%. А с начала года цена на дизель поднялась на 3,26% при инфляции 4,59%.

Ранее сообщалось, что биржевые цены бензина марок АИ-92 и АИ-95 опять обновили исторические максимумы. Стоимость АИ-95 впервые превысила 60 тысяч рублей за тонну.
Экономика,Личный счет,Росстат,
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