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В Росстате заявили о резком снижении цены на морковь

Вечерняя Москва
1 час назад

Потребительские цены на плодоовощную продукцию в стране снизились на 2,8 процента за неделю с 20 по 26 июля. Об этом сообщили в Росстате в среду, 28 июля.

В Росстате заявили о резком снижении цены на морковь
Фото: flickr.comflickr.com

Наибольшее падение в цене продемонстрировала морковь: она подешевела на 8,4 процента. Картофель снизился в цене на 7,5 процента, огурцы — на 5,4 процента, помидоры — на 4,3 процента, а репчатый лук — на 1,9 процента.

При этом белокочанная капуста подорожала на 0,2 процента, а яблоки — на 0,1 процента, отмечается на сайте ведомства.

В начале июля сообщалось, что инфляция в России обновила пятилетний рекорд. По состоянию на 5 июля, как следует из данных Минэкономразвития, в годовом выражении она составила 6,5 процента.

Это самый высокий уровень с августа 2016 года, также месячная инфляция достигла 0,69 процента. Такого показателя не было с июня 2012 года.

Основной вклад в рост инфляции вносят продовольственные товары за счет резкого увеличения цен на плодоовощную продукцию. При этом в июне продовольственная инфляция замедлилась.

Вместе с тем продолжают расти цены уже на непродовольственные товары за счет продукции с высокой импортной составляющей и строительные материалы. Ускорилась и инфляция, которая связана с ростом цен на туристические услуги.

Экономика,Минэкономразвития,Росстат,
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