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ВВП России достиг допандемийного уровня

Lenta.ruиещё 4
1 час назад

ВВП России в июне достиг допандемийного уровня IV квартала 2019 года с исключением сезонности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обзор Минэкономразвития «О текущей ситуации в российской экономике».

ВВП России достиг допандемийного уровня
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве отметили, что реальные доходы населения «продолжили восстановление и приблизились к уровню аналогичного квартала 2019 года».

19 июля президент России Владимир Путин поручил руководству страны скорректировать цели по снижению уровня бедности населения.

«Надо посмотреть: а зарплаты-то должны расти, они растут. Значит, показатель по снижению бедности должен быть скорректирован», — отметил глава государства, добавив, что основной удар по экономике и доходам населения за последнее время нанесла пандемия коронавируса.

Ранее Росстат подсчитал, что уровень бедности в России в 2020 году снизился до 12,1 процента (17,8 миллиона человек). Этот показатель оказался минимальным с 2014 года.

Экономика,Владимир Путин,Росстат,
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