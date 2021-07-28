ВВП России достиг допандемийного уровня

ВВП России в июне достиг допандемийного уровня IV квартала 2019 года с исключением сезонности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обзор Минэкономразвития «О текущей ситуации в российской экономике».

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В ведомстве отметили, что реальные доходы населения «продолжили восстановление и приблизились к уровню аналогичного квартала 2019 года».

19 июля президент России Владимир Путин поручил руководству страны скорректировать цели по снижению уровня бедности населения.

«Надо посмотреть: а зарплаты-то должны расти, они растут. Значит, показатель по снижению бедности должен быть скорректирован», — отметил глава государства, добавив, что основной удар по экономике и доходам населения за последнее время нанесла пандемия коронавируса.