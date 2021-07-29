Сенаторы-республиканцы пригрозили блокировкой назначений в Минфин в том случае, если Белый дом не введет новые санкции в отношении «Северного потока – 2». Газопровод наносит «прямой ущерб интересам национальной безопасности США и дестабилизирует «хрупкую безопасность» Украины», утверждают Пэт Туми и 11 его однопартийцев. При этом стоимость газа в Европе достигает максимумов. А будущее российского трубопровода все еще полно неопределенностей, считают аналитики.

Сенаторы-республиканцы из банковского комитета верхней палаты Конгресса США добиваются введения санкций в отношении газопровода "Северный поток – 2". В противном случае законодатели угрожают заблокировать решение кадровых вопросов американской администрации. В частности, речь идет об утверждении двух кандидатур в Минфин, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на письмо сенатора Пэта Туми и 11 его однопартийцев в адрес главы ведомства Джанет Йеллен.

"Газопровод "Северный поток – 2" наносит прямой ущерб интересам национальной безопасности США. Если его строительство будет завершено, это усилит вредоносное влияние России на Европу, дестабилизирует хрупкую безопасность Украины и будет способствовать дальнейшей агрессии России", - отмечается в тексте письма.

Республиканцы также предупредили, что выступят против кандидатур Брайана Нельсона и Элизабет Розенберг, которым в Минфине предстоит отвечать именно за выполнение санкций. Их согласование на соответствующие должности будет заблокировано, если администрация президента США Джо Байдена "не поменяет позицию по газопроводу и не наложит новые санкции на проект", говорится в документе.

Места в нынешнем созыве Сената США поделены поровну между республиканцами и демократами. При этом его председателем является вице-президент Камала Харрис, обладающая правом решающего голоса. Однако для согласования ряда кандидатур в исполнительные органы власти и некоторых инициатив простого большинства недостаточно.

О проекте

"Северный поток – 2" предполагает сооружение двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд км в год, а длина - 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.

США и Германия 21 июля достигли соглашения по этому проекту. В частности, Вашингтон признал, что санкции не остановят его реализацию, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа по территории Украины. Американские власти вместе с тем оставили за собой право принимать меры в случае "использования энергетики Россией в качестве геополитического оружия в Европе" и "агрессии в отношении Украины", заявили в Госдепартаменте.

Российская сторона неоднократно заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления. На данный момент "Северный поток - 2" достроен на 99%. Помимо США против него активно выступают Украина и Польша, называющие проект политическим. Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь воспрепятствовать реализации проекта, но строительство должно завершиться уже к концу лета.

Геополитическая игра

Конфликт с Германией по поводу "Северного потока — 2" стал бременем для нормализации отношений между Европой и США, пишет газета The Paper. С самого начала администрация Байдена не переставала выражать неприязнь и противодействовать проекту.

В этом вопросе также можно отметить редкий межпартийный консенсус на глубоко разобщенной политической арене США, напоминает издание.

"Компромисс, достигнутый администрацией Байдена, скорее всего, поставит ее под колоссальное давление во внутренней политике. Республиканская партия, конечно же, не откажется от этой темы, касающейся России, Украины, Германии, энергетики и геополитики, и превратит ее в неудачу и капитуляцию Байдена и его команды", - отмечает профессор Шанхайского университета иностранных языков Ху Чуньчунь.

Эксперт добавил, что в Германии уже совсем скоро — в сентябре — состоятся выборы в Бундестаг. Если партия "Зеленых", которая твердо настроена против "Северного потока — 2", сможет войти в состав федерального правительства, будущее трубопровода все еще будет полно неопределенностей.

"Геополитическая игра между США, Европой и Россией вступает в новую фазу", - заключил он.

Стоимость газа

Нежелание "Газпрома" увеличивать поставки газа через Украину спровоцировало рост цен в Европе до небывалых максимумов, пишет в четверг, 29 июля, газета "Коммерсантъ". Спотовые котировки и фьючерсы приблизились к отметке в $500 за 1 тыс. кубометров.