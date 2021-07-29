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Счетная палата предложила способ сэкономить полтора миллиарда на дорогах

Вечерняя Москваиещё 3
1 час назад

Расходы федерального бюджета на строительство дорог можно сократить на полтора миллиарда рублей в год, если использовать щебень, соответствующий старому ГОСТу. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты по итогам анализа применения новых, экономически целесообразных, долговечных материалов и технологий при строительстве и ремонте автодорог общего пользования в 2018–2020 годах.

Счетная палата нашла способ сэкономить на дорогах
Фото: Мобильный репортер / АГН МоскваМобильный репортер / АГН Москва

Действующие стандарты дорожного строительства допускают использование асфальтобетона только на основе щебня по новому ГОСТу 32703-2014. Применять асфальтобетоны, требующие применения щебня по старому ГОСТу 8267-93, нельзя.

Однако стоимость асфальтобетонов по новым стандартам значительно превышает цены на прежние материалы. В итоге тонна щебня, например, в Татарстане подорожала в среднем на 19,7 процента (до 1695 рублей), в Ростовской области и Краснодарском крае – в среднем на 68,1 процента (до 1,5 тысячи рублей), в Забайкальском крае, Амурской и Иркутской областях – в среднем на 121,8 процента (до 1332 тысячи рублей).

Аудиторы подсчитали, что разрешение применять материалы по старому ГОСТу позволило бы сэкономить 1 477,3 миллиона рублей из бюджета ежегодно. При этом, показатели состояния дорожного покрытия участков, на которых применялись традиционные и новые стандарты, практически не отличаются, а колейность отдельных участков с применением новых асфальтобетонов оказывается даже выше, сообщается на официальном сайте Счетной палаты РФ.

24 июля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал, что дополнительную развязку построят на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД). Хуснуллин отметил, что в первоначальном плане строительства магистрали развязки ЦКАД с трассой М11 не было. Однако в этом районе остался ряд узких мест. В качестве примера вице-премьер назвал деревню Малые Вяземы, где бывают пробки, задерживающие водителей до полутора часов.

Экономика,Марат Хуснуллин,Счетная палата,
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