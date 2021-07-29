"Ударило достаточно ощутимо": Эксперт о снижении пенсий в реальном выражении

Снижение пенсий в реальном выражении в России достаточно ощутимо ударило по пенсионерам в России. Об этом "Рамблеру" заявил эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Беляев.
По словам эксперта, пенсии индексировались по общему индексу инфляции, который рассчитывается по очень широкому кругу товаров. При этом пенсионеры в основном потребляют тот набор продуктов, который дорожает наиболее интенсивно - товары повседневного спроса.
"Снижение пенсий в реальном выражении означает, что на пенсии в среднем пенсионеры могут купить меньше товаров и продуктов, которые им необходимы. Мы в данном случае оперируем общими макропоказателями.
На снижение реальной покупательной способности пенсий повлияла инфляция, но инфляция не равномерна. Она наиболее ярко выражена в продуктах первой необходимости, как раз тех, которыми пользуются пенсионеры. И снижение пенсий в реальном выражении ударило по ним достаточно ощутимо, потому что снижение произошло по подсчету этой общей макроцифры, а пенсионеры на фоне этого снижения в основном потребляют те продукты, которых инфляция коснулась в первую очередь. И там цифры называются в районе 10, 15, а то и выше процентов. В частности, по этому пресловутому "борщевому набору".
Пенсии индексировались по общему индексу инфляции, который рассчитывается по очень широкому кругу товаров. И какие-то из них подорожали больше, какие-то - меньше. Те товары, которыми пользуются пенсионеры, выросли в цене намного быстрее и болезненно отразились на показателях выплачиваемой пенсии. Кроме того, судя по всему, в этот расчет пенсий вошли те пенсии, которые не индексировались. А это пенсии, по которым так и не был решен вопрос, несмотря на указание президента о том, чтобы подумали и внесли предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам. Работающим пенсионерам пенсии вообще не индексировались с отсылкой на то, что они получают заработную плату и им индексировать пенсии ни к чему, потому что у них пенсия плюс зарплата дает им возможность к более комфортному существованию, чем просто пенсионерам", - заявил он.
Беляев также отметил, что пенсии необходимо индексировались не в соответствии со всем кругом товаров, а по реально потребляемым пенсионерами продуктам.
"Для того, чтобы пенсии не понижались в реальном выражении, нужно, чтобы пенсии индексировались не в соответствии со всем кругом товаров, по которым рассчитывается официальная инфляция, а по реально потребляемым пенсионерами продуктам. Это будет совершенно другая цифра индексации, тогда мы удержим хотя бы на нуле. А для того, чтобы пенсии повышались вследствие этой индексации, нужно, чтобы индексация опережала эту инфляцию по продуктам первой необходимости. Ну и, естественно, включение в индексацию тех пенсионеров, которые пока остаются за пределами этого мероприятия", - добавил эксперт.
Ранее Росстат привел данные, в соответствии с которыми средний размер назначенных пенсий в июне составил 15 822 рублей. По сравнению с этим же месяцем 2020 года рост составил 5,6%, но в реальном выражении в первой половине года пенсии снизились. Так, в январе 2021 года реальный размер средней пенсии увеличился на 0,4% в годовом выражении, но после этого показатель перешел к снижению. В феврале текущего года он снизился на 0,1%, в марте — на 0,2%, в апреле — на 0,1%, в мае — на 0,5%, в июне — на 0,8%.