"Ударило достаточно ощутимо": Эксперт о снижении пенсий в реальном выражении

"Снижение пенсий в реальном выражении означает, что на пенсии в среднем пенсионеры могут купить меньше товаров и продуктов, которые им необходимы. Мы в данном случае оперируем общими макропоказателями.



На снижение реальной покупательной способности пенсий повлияла инфляция, но инфляция не равномерна. Она наиболее ярко выражена в продуктах первой необходимости, как раз тех, которыми пользуются пенсионеры. И снижение пенсий в реальном выражении ударило по ним достаточно ощутимо, потому что снижение произошло по подсчету этой общей макроцифры, а пенсионеры на фоне этого снижения в основном потребляют те продукты, которых инфляция коснулась в первую очередь. И там цифры называются в районе 10, 15, а то и выше процентов. В частности, по этому пресловутому "борщевому набору".



Пенсии индексировались по общему индексу инфляции, который рассчитывается по очень широкому кругу товаров. И какие-то из них подорожали больше, какие-то - меньше. Те товары, которыми пользуются пенсионеры, выросли в цене намного быстрее и болезненно отразились на показателях выплачиваемой пенсии. Кроме того, судя по всему, в этот расчет пенсий вошли те пенсии, которые не индексировались. А это пенсии, по которым так и не был решен вопрос, несмотря на указание президента о том, чтобы подумали и внесли предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам. Работающим пенсионерам пенсии вообще не индексировались с отсылкой на то, что они получают заработную плату и им индексировать пенсии ни к чему, потому что у них пенсия плюс зарплата дает им возможность к более комфортному существованию, чем просто пенсионерам", - заявил он.