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Сбербанк улучшил прогноз по ВВП России

Российская Газета
18 минут назад

Сбербанк представил свой прогноз по росту российской экономики, а также другим макроэкономическим показателям. Как считают в банке, в этом году рост экономики России достигнет 4,2%, тогда как в предыдущем прогнозе значилось 3,8%.

Сбербанк улучшил прогноз по ВВП России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Однако, повышен и прогноз по инфляции на конец текущего года - до 5,8%. Этот показатель увеличился на 1% по сравнению с апрельским прогнозом. Ранее Международный валютный фонд в своем докладе о перспективах мировой экономики предрек рост российского ВВП в этом году до 4,4%, при этом снизив прогноз на 2022 до 3,1%.

Сбербанк, как передает ТАСС со ссылкой на презентацию финансовой организации, ожидает, что ключевая ставка в конце года составит 7%. Центробанк на прошлой неделе повысил ключевую ставку сразу на 1%, до 6,5%. Регулятор анонсировал это решение после предыдущего повышения ключевой ставки.

Среднегодовой курс рубля, согласно прогнозу, будет на уровне 73,6 рубля за доллар. Цена на нефть марки Urals в 2021 году в среднем составит 67 долларов за баррель.

Экономика,Международный валютный фонд,Сбербанк России,Центральный банк России,ИТАР-ТАСС,
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