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Украина раскрыла методы борьбы против «Северного потока-2»

Lenta.ruиещё 5
34 минуты назад

Украина продолжает работать над тем, чтобы «Северный поток-2» не смог заработать. Методы, с помощью которых Киев надеется предотвратить запуск газопровода, раскрыл глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко в интервью «Радио Свобода» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Украина раскрыла методы борьбы против «Севпотока-2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Проиграна битва, но не проиграна война. И наша "война" против "Северного потока-2" продолжается», — заявил Витренко.

По его словам, Украина уже никак не повлияет на то, что газопровод будет достроен, однако она может сделать так, чтобы он не был сертифицирован.

«Это возможно, если доказать, что компания-оператор трубы контролируется российским "Газпромом" и президентом России Владимиром Путиным. Европейское законодательство запрещает одному лицу или группе лиц контролировать добычу и транспортировку газа», — рассказал глава «Нафтогаза».

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Он заявил, что Министерство иностранных дел республики направило ноты Европейской комиссии с призывом учитывать «так называемый принцип солидарности».

«Если (а это фантасмагорический сценарий) оператор "Северного потока-2" будет отделен от "Газпрома", <...> то немецкий регулятор и Еврокомиссия должны обеспечить доступ третьих сторон ко всем газопроводам, идущим из России в Европу, в частности, из Украины"», — пояснил Витренко.

Ранее глава оператора украинской газотранспортной системы (ГТС) Сергей Макогон объяснил, что надежды на остановку газопровода «Северный поток-2» по-прежнему остаются, и связаны они в первую очередь с формой соглашения США и Германии.

Экономика,Юрий Витренко,Владимир Путин,Минюст РФ,Нафтогаз,Газпром,Еврокомиссия,радио "Свобода",
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