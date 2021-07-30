Импорт сырья из России в США резко вырос

Несмотря на вводимые Вашингтоном санкции, поставки российской нефти в США за пять минувших месяцев выросли на 78 процентов. Об этом сообщает РБК. Издание проанализировано данные за этот и прошлые годы.

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Оказалось, что в полтора раза вырос импорт драгоценных и полудрагоценных металлов и камней. Также стали больше ввозить в США произведенные в РФ удобрения (+35 процентов).

Что касается углеводородов, то тут фиксируются рекорд за рекордом. В 2020 году доля российской нефти среди всей поставляемой в США составила 7 процентов. По данному показателю наша страна обошла даже Саудовскую Аравию. Больше всего Америку интересует топочный мазут.

Увеличение объемов импорта связано с ростом мировых цен на сырье. Аналитик Евгений Миронюк видит спекулятивную составляющую.

"Это сигнализирует и о неравномерности глобальных поставок в связи со сбоями в логистических цепочках", - считает эксперт.

При этом спрос на сырье продолжает расти, несмотря на очередную волну пандемии. Данная тенденция сохранится до конца года.