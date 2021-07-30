Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Зеленский разрешил Украине иметь цифровую валюту

Lenta.ru
17 минут назад

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий Национальному банку Украины (НБУ) выпускать свою цифровую валюту. Соответствующее сообщение размещено на сайте украинского лидера.

Зеленский разрешил Украине выпускать цифровую валюту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о законе «О платежных услугах», призванном адаптировать украинское законодательство к правовому полю Европейского союза (ЕС) и в будущем интегрировать платежную систему Украины с системой ЕС. Согласно документу, НБУ также получит право создать «регуляторную песочницу» — платформу для тестирования инновационных услуг, технологий и инструментов на платежном рынке.

Также закон создает условия для запуска на Украине открытого банкинга (Open banking) в 2023 году. По замыслу законодателей, эта концепция объединит различных поставщиков платежных услуг и технологические платформы в единую платежную экосистему. Документ вступит в силу на следующий день после опубликования, а большинство положений начнут действовать спустя 12 месяцев.

Идея создания цифровой валюты становится популярной во многих странах. В конце июня Центральный банк России сообщил, что цифровой рубль появится в 2022 году. В январе начнется тестирование платформы с участием крупнейших российских банков — Сбербанка, ВТБ, Тинькофф банка, Промсвязьбанка, Газпромбанка и Альфа-банка. Таким образом, цифровой рубль станет третьим официальным средством платежа в стране наравне с наличными и безналичными деньгами.

Экономика,Владимир Зеленский,Тинькофф банк,Альфа-банк,Банк ВТБ,Газпромбанк,Промсвязьбанк,Сбербанк России,Центральный банк России,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители