Зеленский разрешил Украине выпускать цифровую валюту

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий Национальному банку Украины (НБУ) выпускать свою цифровую валюту. Соответствующее сообщение размещено на сайте украинского лидера.

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Речь идет о законе «О платежных услугах», призванном адаптировать украинское законодательство к правовому полю Европейского союза (ЕС) и в будущем интегрировать платежную систему Украины с системой ЕС. Согласно документу, НБУ также получит право создать «регуляторную песочницу» — платформу для тестирования инновационных услуг, технологий и инструментов на платежном рынке.

Также закон создает условия для запуска на Украине открытого банкинга (Open banking) в 2023 году. По замыслу законодателей, эта концепция объединит различных поставщиков платежных услуг и технологические платформы в единую платежную экосистему. Документ вступит в силу на следующий день после опубликования, а большинство положений начнут действовать спустя 12 месяцев.