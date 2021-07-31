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Претендент на пост Меркель пригрозил заблокировать «Северный поток — 2»

News.ru
1 час назад

Если Москва будет оказывать давление на Киев с помощью своего газопровода «Северный поток — 2», то против России могут ввести очередные санкции, вплоть до приостановки проекта. Такое мнение озвучил кандидат в канцлеры Германии от консервативного блока Армин Лашет. Слова политика приводит польская газета Rzeczpospolita.

Претендент на пост Меркель пригрозил блокировкой «Севпотока — 2»
Фото: ReutersReuters

Если Россия не будет придерживаться правил или использует трубопровод против Украины, мы всегда можем остановить этот проект. Даже после того, как трубопровод будет завершён, —заявил он.

Армин Лашет, которого считают одним из фаворитов в борьбе за кресло действующего германского консула Ангелы Меркель, добавил, что должно быть завершено 95% трубопровода. При этом оператор проекта уверял о его готовности на 99%.

Украина раскрыла методы борьбы против «Севпотока-2»

Ранее палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о финансировании Госдепартамента в 2022 году. Особенностью документа стало то, что он затрагивает «Северный поток — 2». В частности, американский президент лишается права отказаться от санкций против газопровода.

До этого 12 американских сенаторов-республиканцев поставили ультиматум Минфину США и Белому дому, требуя введения новых санкций в отношении «Северного потока — 2».

В середине июля канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден обсудили введение в эксплуатацию российского трубопровода и договорились, что Украина должна продолжать оставаться партнёром в транзите газа.

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