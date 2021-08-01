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Стоимость вакцин Pfizer и Moderna выросла в Евросоюзе

Газета.Ru
15 минут назад

Производители вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna повысили цену за одну дозу препарата для Евросоюза. Об этом сообщает Financial Times.

Стоимость вакцин Pfizer и Moderna выросла в Евросоюзе
Фото: ReutersReuters

Издание, со ссылкой на попавшие в распоряжение журналистов контракты, утверждает, что стоимость одной дозы препарата компании Pfizer возросла с 15,5 до 19,5.

Доза вакцины компании Moderna с $22,6 подорожала до $25,5.

В публикации отмечается, что условия контрактов были пересмотрены после того, как были получены данные третей фазы испытаний препаратов. Они показали, что вакцины двух компаний являются более эффективными, чем более дешевые прививки, разработанные компаниями AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Ранее стало известно, что любимицами фондового рынка в пандемийный год стали две растущие биотех-компании: Moderna (капитализация — около $58 млрд) и BioNTech (компания, разработавшая вакцину совместно с Pfizer, ее капитализация за 2020 год составила около $26 млрд). В 2018 году Moderna вышла на IPO, где ее оценили в $7,5 млрд. BioNTech на IPO в 2019-м стоила $3,39 млрд.

Экономика,Johnson & Johnson,Pfizer,ЕС,
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