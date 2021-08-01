Стоимость вакцин Pfizer и Moderna выросла в Евросоюзе

Производители вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna повысили цену за одну дозу препарата для Евросоюза. Об этом сообщает Financial Times.

Фото: Reuters Reuters

Издание, со ссылкой на попавшие в распоряжение журналистов контракты, утверждает, что стоимость одной дозы препарата компании Pfizer возросла с 15,5 до 19,5.

Доза вакцины компании Moderna с $22,6 подорожала до $25,5.

В публикации отмечается, что условия контрактов были пересмотрены после того, как были получены данные третей фазы испытаний препаратов. Они показали, что вакцины двух компаний являются более эффективными, чем более дешевые прививки, разработанные компаниями AstraZeneca и Johnson & Johnson.