Российский турист пропал в Турции

По данным издания, молодой человек отдыхал в отеле Coskun House в Стамбуле с 16 июля. Три дня назад, 29 июля, он должен был улететь в Вильнюс. Обеспокоенные родители, чей сын всё это время не выходил на связь, прилетели в Турцию и подали заявление в полицию Стамбула.