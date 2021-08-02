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В Турции пропал российский турист

TourDom
1 час назад

При неизвестных обстоятельствах в Турции пропал 20-летний турист из Санкт-Петербурга. Об этом 1 августа сообщает РЕН ТВ.

Российский турист пропал в Турции
Фото: ReutersReuters

По данным издания, молодой человек отдыхал в отеле Coskun House в Стамбуле с 16 июля. Три дня назад, 29 июля, он должен был улететь в Вильнюс. Обеспокоенные родители, чей сын всё это время не выходил на связь, прилетели в Турцию и подали заявление в полицию Стамбула.

В номере петербуржца в отеле обнаружили вещи, ноутбук и документы. Камеры видеонаблюдения зафиксировали туриста, когда он выходил из гостиницы. Однако ночевать он не вернулся.

На данный момент никаких версий о причинах исчезновения молодого человека нет.

Экономика,РЕН ТВ,
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