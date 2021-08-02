Российский турист пропал в Турции

При неизвестных обстоятельствах в Турции пропал 20-летний турист из Санкт-Петербурга. Об этом 1 августа сообщает РЕН ТВ.
По данным издания, молодой человек отдыхал в отеле Coskun House в Стамбуле с 16 июля. Три дня назад, 29 июля, он должен был улететь в Вильнюс. Обеспокоенные родители, чей сын всё это время не выходил на связь, прилетели в Турцию и подали заявление в полицию Стамбула.
В номере петербуржца в отеле обнаружили вещи, ноутбук и документы. Камеры видеонаблюдения зафиксировали туриста, когда он выходил из гостиницы. Однако ночевать он не вернулся.
На данный момент никаких версий о причинах исчезновения молодого человека нет.