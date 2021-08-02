Средняя цена разливного пива в России за год увеличилась на 9%. Об этом рассказали РИА Новости в IT-компании "Эвотор", которая занимается обслуживанием сети онлайн-касс.

Утверждается, что с июня 2020 по июнь 2021 года средняя стоимость разливного пива в РФ возросла с 98 до 107 рублей. В частности, усредненная цена за литр напитка в Москве стала наиболее высокой в рейтинге и составила 214 рублей. Это объясняется широким ассортиментом в линейке пивных магазинов. При этом чаще всего москвичи приобретают разливное пиво стоимостью порядка 160 рублей за литр.

На втором месте рейтинга по дороговизне пива оказалась Новосибирская область. Там средний показатель составил 144 рубля за литр, а наиболее популярным стал сегмент около 80 рублей. Третье место занял Санкт-Петербург. В Северной столице литр пива покупали в среднем по 134 рубля, но наиболее частым в чеке была цена порядка 80 рублей. Наиболее низкая средняя цена за литр разливного пива была зафиксирована в Воронежской области – 73 рубля. В свою очередь, в Красноярском крае и Иркутской области за пиво придется отдать в среднем по 88 и 92 рубля соответственно.

"Иркутская область – единственный регион, где средний литраж покупки пива составляет 3 литра", – заявили в компании.

Там уточнили, что в среднем по России граждане покупают за раз 2 литра пива.

"Средняя цена разливного пива в Самарской области, где находится один из старейших пивоваренных заводов России – 131 рубль. Впрочем, самарцы чаще всего выбирают пиво за 80 рублей", – добавили в компании.