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Инфекционист усомнился в пользе ревакцинации от коронавируса

News.ru
4 часа назад

Специалисты пока не обладают достаточным количеством данных о коронавирусе, чтобы с уверенностью утверждать о необходимости ревакцинации от смертоносной инфекции. Об этом заявил руководитель службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний университетского госпиталя Женевы Дидье Питте.

В настоящее время это — больше про то, что мы предполагаем. И уверенности сейчас нет, — отметил инфекционист.

Он добавил, что вакцина спасает человека от смерти, иногда сам COVID-19 приводит к тому, что у человека появляется иммунитет на всю жизнь. Поэтому в ряде случаев ревакцинация может быть нужна, подчеркнул Питте.

И поэтому сейчас мы говорим, если вы переболели, о необходимости вакцинации одной дозой спустя шесть месяцев. Но иногда, если первая доза была перенесена нормально, предлагается и вторая доза, даже если вы переболели. Но тут надо быть честным: мы ничего не знаем с уверенностью, — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что коронавирус через 5–10 лет может стать как обычный насморк, даже люди с антителами будут заражаться им в лёгкой форме. Об этом заявил Дидье Питте. Он отметил, что существует четыре пандемичных вида коронавируса, иммунитет к которым вырабатывается у людей ещё к 20 годам.

Ученые предупредили о появлении опаснейшего штамма COVID-19

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