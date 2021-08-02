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В Раде пожаловались на зависимость Украины от электричества из РФ

Ura.Ru
56 минут назад

Системный кризис энергетики в ближайшем будущем приведет к зависимости Украины от электроэнергии России. Об этом сообщил член комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Михаил Волынец.

«Мы входим в системный кризис энергетики, и, к сожалению, будем зависеть от поставок электроэнергии из России и Белоруссии. Это уже однозначно», — сказал депутат в в эфире телеканала «Наш».

Он акцентировал внимание на несоответствии запасов угля у тепловых электростанций с потребностями: сейчас его 800 тысяч тонн, а требуется три миллиона тонн. По мнению парламентария, пополнение запасов снизилось после того, как сняли запрет на импорт российской электроэнергии в 2019 году. Также причиной кризиса Волынец назвал украинских спекулянтов, которые нанесли миллиардные убытки местным производителям электроэнергии.

Ранее сообщалось, что биржевая цена электроэнергии на Урале и в европейской части России достигла исторического максимума. Аналитики предупреждали, что в 2021—2022 годах стоимость электроэнергии для промышленности вырастет на 6—15%.

Экономика,Видео,
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