Системный кризис энергетики в ближайшем будущем приведет к зависимости Украины от электроэнергии России. Об этом сообщил член комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Михаил Волынец.

«Мы входим в системный кризис энергетики, и, к сожалению, будем зависеть от поставок электроэнергии из России и Белоруссии. Это уже однозначно», — сказал депутат в в эфире телеканала «Наш».

Он акцентировал внимание на несоответствии запасов угля у тепловых электростанций с потребностями: сейчас его 800 тысяч тонн, а требуется три миллиона тонн. По мнению парламентария, пополнение запасов снизилось после того, как сняли запрет на импорт российской электроэнергии в 2019 году. Также причиной кризиса Волынец назвал украинских спекулянтов, которые нанесли миллиардные убытки местным производителям электроэнергии.