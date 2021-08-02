США оказались на пороге сложного решения по госдолгу

В США завершилось двухлетнее соглашение по приостановке лимита госдолга. Это означает, что его предельное значение снова начало действовать. Как отмечает Bloomberg, к концу июня совокупная задолженность почти достигла 28,5 триллиона долларов — 22 триллиона плюс накопленные долги с августа 2019 года.

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Если Конгресс не решит приостановить действие лимита или не увеличит его, то Минфину придется идти на чрезвычайные меры. При достижении предела США в октябре или ноябре окажутся на пороге неисполнения обычных расходных обязательств или допустят дефолт по госбумагам.

В этом случае Минфин США сможет распоряжаться только денежными остатками на счетах — это около 450 миллиардов долларов по состоянию на конец июля — и поступления в бюджет после планируемых расходов.