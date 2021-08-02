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В России объяснили название Су-75

Lenta.ruиещё 4
1 час назад

Глава Минпромторга Денис Мантуров объяснил название созданного госкорпорацией «Ростех» однодвигательного истребителя Checkmate. По его словам, истребитель действительно может получить название Су-75, сообщает телеканал РБК.

«Дело в том, что это рабочее название. Мы, конечно же, придем в итоге к номенклатуре традиционной, к которой мы привыкли. Скорее всего, это Су-75. То есть, если база берется от Су-57, то вариант Су-75», — объяснил Мантуров.

В то же время название Checkmate было придумано инженерами. Мантуров уверен, что истребитель будет востребован на рынке: «С учетом того, что он дешевле, существенно дешевле, он такой же мобильный».

На МАКС-2021 показали уникальные разработки средств связи

В июле «Ростех» презентовал ЛТС на Международном авиационно-космическом салоне 2021 года (МАКС-21). Согласно главе госкорпорации Сергею Чемезову, однодвигательный тактический истребитель, модель которого была представлена на МАКС-2021, будет стоить от 25 до 30 миллионов долларов. По словам главы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря, показанный на салоне самолет является образцом, который полетит в 2023 году.

Экономика,Видео,Сергей Чемезов,Денис Мантуров,Ростех,Минпромторг,
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