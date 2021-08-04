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На "Госуслугах" появится автоматическое предложение подходящих услуг

Российская Газетаиещё 8
1 час назад

Теперь, чтобы получить меры социальной поддержки, россиянам не придется тратить время на самостоятельное изучение перечня имеющихся государственных услуг и сверять, могут ли они на них претендовать.

На "Госуслугах" появится автопредложение услуг
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Портал госуслуг автоматически будет предлагать подобранный под конкретного заявителя вариант услуги с четким перечнем необходимых документов, сроками предоставления услуги и конкретным результатом. Для этого гражданину нужно будет заполнить все разделы личного кабинета на портале госуслуг", - пояснили в минэкономразвития.

В Минэкономразвития России ожидают, что полномасштабное внедрение механизма профилирования в рамках более чем 600 федеральных услуг произойдет до 1 января 2023 года, а для всех региональных и муниципальных услуг - до 1 января 2024 года.

Экономика,Личный счет,Минэкономразвития,
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