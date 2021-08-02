Бывший посол США извинился за свои слова о России

«У меня долгосрочный контракт с лучшим университетом мира. Я живу в огромном доме в раю. Зарабатываю почти миллион долларов в год. У меня много поклонников на телевидении и полмиллиона подписчиков в Twitter — 99% из них тоже меня любят. Мне хорошо и без чертовой российской визы. И я не боюсь твитить под собственным именем», — распространил отрывки из частной переписки Макфола известный американский журналист Глен Гринвальд.