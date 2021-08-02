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В Минпромторге исключили риск дефицита продуктов в магазинах

Российская Газета
55 минут назад

Усиление ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковок не приведет к пустым полкам в магазинах, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

В Минпромторге оценили перспективы дефицита товаров
Фото: ТАССТАСС

"Никто не допустит такого, да и предпосылок для этого сегодня нет", - сказал он в интервью телеканалу РБК, комментируя опасения ритейлеров. Ранее они высказались о возможном дефиците продуктов после принятия нового закона.

Министр подчеркнул, что законопроект сейчас обсуждается, бизнес в этом тоже будет участвовать, а после принятия закон опробуют в пилотном режиме, чтобы посмотреть, как он работает.

"Обязательно будет найдено решение, при котором не только производители не пострадают, но и система торговли", - заключил Мантуров.

В качестве примера он привел маркировку продукции, которая также вводится поэтапно.

Экономика,Денис Мантуров,Минпромторг,РБК,
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