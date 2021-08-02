Скончался заслуженный артист России Анатолий Рудаков

Советский и российский актер Анатолий Рудаков умер 1 августа в возрасте 71 года. О смерти заслуженного артиста РФ сообщила бывшая сотрудница кинокомпании Ленфильм Ирина Тарасова.
Причиной смерти артиста стали последствия заражения коронавирусной инфекцией.
По словам Тарасовой, Рудаков был госпитализирован с коронавирусом.
«Боже мой, неделю назад делала поздравительный пост... Поздравляла Толика с днем рождения! А он уже лежал с ковидом... Не справился», - написала Тарасова на своей странице в Instagram.
Анатолий Рудаков окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Сниматься начал еще студентом. Принимал участие в том числе в фильмах «Сержант милиции», «Молодая жена», «Шерлок Холмс», «Агент национальной безопасности», «Государственная граница» и др.