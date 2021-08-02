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Кудрин назвал способы уйти от "изжившей себя" модели экономики

Газета.Ruиещё 10
28 минут назад

Экономика спроса, действующая в России сегодня, себя исчерпала, а к инвестиционной модели перейти так и не получилось, заявил в интервью РБК председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Кудрин рассказал, как России получить эффективную экономику
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы эксплуатируем старую модель экономики, которая себя уже изжила и не даст нужного результата. Экономика в общем не создает каких-то прорывных качеств, новых товаров", - пояснил он.

Он указал на низкие темпы экономического роста страны: по данным Росстата, среднегодовой рост реального ВВП в 2013–2020 годах составил около 0,5%.

По словам главы Счетной палаты, за счет только улучшения качества экспорта страна могла бы увеличить этот показатель до 4–5% в год. Кроме того, этому способствовало бы и наращивание внутренних инвестиций.

""Экономика спроса" ограничена внутренним потреблением, подпиткой нефти — это старая модель.

Если мы становимся более конкурентоспособными, прорываемся на внешний рынок, то этот спрос становится бесконечен", - считает Кудрин.

Также важными компонентами для развития экономики он считает инвестиции в человеческий капитал — образование и здравоохранение, а также предпринимательскую инициативу и конкуренцию.

По данным Минэкономики, валовой внутренний продукт (ВВП) России в июне вырос на 8,5% в годовом выражении. В отчете ведомства говорилось, что чистый экспорт вносит отрицательный вклад в ВВП в связи с более быстрым наращиванием физических объемов товарного импорта по сравнению с экспортом. Поддержку росту экономики "по-прежнему оказывает динамика кредитования". При этом выпуск ключевых несырьевых отраслей "уверенно превышает допандемийные уровни". На потребительском — замедление восстановления.

Экономика,Алексей Кудрин,Счетная палата,Росстат,РБК,
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