Кудрин рассказал, как России получить эффективную экономику

Экономика спроса, действующая в России сегодня, себя исчерпала, а к инвестиционной модели перейти так и не получилось, заявил в интервью РБК председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

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"Мы эксплуатируем старую модель экономики, которая себя уже изжила и не даст нужного результата. Экономика в общем не создает каких-то прорывных качеств, новых товаров", - пояснил он.

Он указал на низкие темпы экономического роста страны: по данным Росстата, среднегодовой рост реального ВВП в 2013–2020 годах составил около 0,5%.

По словам главы Счетной палаты, за счет только улучшения качества экспорта страна могла бы увеличить этот показатель до 4–5% в год. Кроме того, этому способствовало бы и наращивание внутренних инвестиций.

""Экономика спроса" ограничена внутренним потреблением, подпиткой нефти — это старая модель.

Если мы становимся более конкурентоспособными, прорываемся на внешний рынок, то этот спрос становится бесконечен", - считает Кудрин.

Также важными компонентами для развития экономики он считает инвестиции в человеческий капитал — образование и здравоохранение, а также предпринимательскую инициативу и конкуренцию.