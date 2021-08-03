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Минфин США заявил о достижении потолка госдолга

RT на русскомиещё 3
1 час назад

Министерство финансов США со 2 августа начало задействование «чрезвычайных мер» для продолжения финансовых операций из-за достижения страной потолка госдолга.

Минфин: госдолг США достиг потолка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Этим письмом я уведомляю вас о < > дополнительных чрезвычайных мерах, которые Минфин начал задействовать сегодня», — цитирует ТАСС письмо руководителя ведомства Джанет Йеллен, направленное лидерам Демократической и Республиканской партий в конгрессе США.

Йеллен добавила, что призывает конгресс принять меры как можно скорее в ситуации пандемии коронавируса.

Ранее стало известно, что в США с воскресенья, 1 августа, вновь начал действовать потолок госдолга, который был приостановлен конгрессом в 2019 году.
Экономика,Джанет Йеллен,Казначейство США,Минфин,ИТАР-ТАСС,
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