Минфин: госдолг США достиг потолка

Министерство финансов США со 2 августа начало задействование «чрезвычайных мер» для продолжения финансовых операций из-за достижения страной потолка госдолга.
«Этим письмом я уведомляю вас о < > дополнительных чрезвычайных мерах, которые Минфин начал задействовать сегодня», — цитирует ТАСС письмо руководителя ведомства Джанет Йеллен, направленное лидерам Демократической и Республиканской партий в конгрессе США.
Йеллен добавила, что призывает конгресс принять меры как можно скорее в ситуации пандемии коронавируса.