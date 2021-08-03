Минфин: госдолг США достиг потолка

«Этим письмом я уведомляю вас о < > дополнительных чрезвычайных мерах, которые Минфин начал задействовать сегодня», — цитирует ТАСС письмо руководителя ведомства Джанет Йеллен, направленное лидерам Демократической и Республиканской партий в конгрессе США.