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Одежда, обувь и электроника в России подорожают из-за логистики

News.ru
38 минут назад

Транспортировка товаров в первом полугодии 2021 года подорожала на 20–80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поэтому неизбежно повысятся цены на продукты питания, канцтовары, одежду, обувь, электронику, стройматериалы. Об этом сообщает «Российская газета».

Одежда, обувь и электроника подорожают в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Повышение тарифов на перевозку в конечной стоимости товаров для потребителей отразится не сразу. С момента заказа до прибытия груза проходит от одного до трёх месяцев в зависимости от направления, — заявила изданию член президиума Ассоциации экспортёров и импортёров Ирина Заседатель.

В среднем, по мнению экспертов, товары могут подорожать на 20–60%. Наибольший рост цен ожидается на товары повседневного спроса — одежду, обувь, продукты питания и средства гигиены.

В Минтрансе заявили, что на рост тарифов на перевозку влияют международные факторы. Тогда как КНР запустила производство товаров, в западных странах сохранялся так называемый локдаун, из-за чего возник дефицит контейнеров, а ставки на фрахт выросли. Многие компании обратились к авиаперевозкам, что привело к росту цен на 30–50%.

Ранее эксперт Института центра развития НИУ ВШЭ Игорь Сафонов заявил, что резкое повышение цен во всей производственной цепочке, а также высокая логистическая загруженность повлияли на увеличение темпов инфляции в России.

Экономика,Игорь Сафонов,Минтранс РФ,ВШЭ,
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