Задержан экс-начальник УМВД Камчатки

Бывшего начальника управления внутренних дел Камчатского края Михаила Киселева задержали в рамках расследования уголовного дела о превышении полномочий. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления.

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"Когда стала поступать информация о злоупотреблениях по службе с его стороны, руководством МВД России было принято решение об увольнении. Сегодня он задержан. Его дальнейшую судьбу будут определять следственные и судебные органы", - заявил в ходе рабочей поездки в Петропавловске-Камчатском министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев.

Он отметил, что позиция министерства по таким вопросам неизменна - все виновные должны нести ответственность за свои поступки, независимо от должностей. Это важнее, чем неминуемые имиджевые потери для самого ведомства.

"Эта позиция принципиальная, и отступать от нее мы не намерены", - подчеркнул Владимир Колокольцев.

Министр также представил личному составу камчатского УМВД нового начальника. На должность назначили полковника полиции Ивана Кокухина, который проработал в органах внутренних дел уже больше 20 лет. Последние три года Кокухин был заместителем начальника УМВД России по Забайкальскому краю.