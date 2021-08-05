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Раскрыта эффективность российской вакцины «ЭпиВакКорона»

Lenta.ruиещё 7
41 минуту назад

Антитела к коронавирусу после вакцинации российским препаратом «ЭпиВакКорона» вырабатываются у 79 процентов привитых. Об эффективности препарата стало известно «Известиям».

Раскрыта эффективность российской вакцины «ЭпиВакКорона»
Фото: Алексей Майшев / РИА НовостиАлексей Майшев / РИА Новости

В промежуточный отчет вошли 2 999 человек. Из них 2 253 были привиты «ЭпиВакКороной», а 746 человек получили плацебо. С каждым добровольцем были проведены девять встреч для наблюдения за их состоянием и отбора проб.

«Важно подчеркнуть, что если в испытаниях найдено 79 процентов людей с обнаруженными антителами IgG, то это так называемая иммунологическая эффективность вакцины. Не нужно путать ее с эпидемиологической эффективностью, которая исходит из других данных и высчитывается по особой формуле», — отметила заместитель руководителя центра «Вектор» Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих.

Ранее директор центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что среди тех, кто сделал прививку от COVID-19 вакциной «ЭпиВакКорона», порядка 0,5 процента заболели коронавирусной инфекцией. «То есть фактически... на каждые 200 человек, кто выбрал наш безопасный препарат для защиты себя и своих близких, заболевает всего один человек», — уточнил он.

Экономика,Роспотребнадзор,газета "Известия",
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