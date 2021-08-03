На Байкале построят курорт за 60 миллиардов рублей

Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ, выкупившая в 2021 году имущество Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), представила проект застройки бывшей производственной территории. Там могут появиться более 479 тысяч квадратных метров курортной недвижимости, пишет «Коммерсантъ».

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На участке планируется строительство пятизвездочного санаторно-курортного комплекса, гостиниц различных ценовых сегментов, конгресс-центра, дайвинг-центра, лечебно-реабилитационного комплекса, морского порта, хелипорта, логистического комплекса, сообщает издание, ознакомившееся с презентацией, подготовленной инициатором проекта — ООО «Байкал.Центр» («дочка» ВЭБ.РФ).

Стоимость возведения этих объектов госкорпорация оценила в 60,15 миллиарда рублей. Параметры и источники финансирования проекта пока не определены. Объем инвестиций может быть и существенно большим, заявили «Коммерсанту» в ВЭБ.РФ. Реализовать проект планируется до 2033 года.

БЦБК закрылся в 2013 году из-за негативного влияния на экологию озера. Ученый секретарь научного совета Сибирского отделения РАН по проблемам озера Байкал Ирина Орлова сообщила изданию, что для согласования проекта рекультивации территории потребуется не менее полутора лет.