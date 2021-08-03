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ЕСПЧ открыл производство по жалобе Медведчука на власти Украины

Газета.Ru
1 час назад

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) открыл производство по жалобе главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутата Верховной рады Украины Виктора Медведчука на незаконные действия властей страны, в рамках которой политик обвинил действующий режим в политической мотивации его уголовного дела. Об этом сообщил депутат Рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин в своем Telegram-канале, разместив фото письма ЕСПЧ.

Медведчук подал иск к Украине в Европейский суд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Как видите, дело о незаконном содержании Медедчука под домашним арестом и других грубых нарушениях его основополагающих прав и свобод может быть рассмотрено судом в ближайшее время в порядке приоритетного производства", - написал Кузьмин.

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Парламентарий выразил мнение, что ЕСПЧ рассмотрит дело Медведчука раньше жалобы России, которую она подала в европейский суд против Украины — в ней осуждаются действия Киева, которые совершались с 2014 года: от дискриминации русскоязычного населения до водной блокады Крыма и вооруженных действий в Донбассе. Кузьмин считает, что решение ЕСПЧ в пользу Виктора Медведчука может стать основанием для отставки генпрокурора и начала импичмента президента Украины Владимира Зеленского.

Медведчук в середине июня обжаловал в европейский суд незаконные действия власти Украины. Политик обвинил действующий режим в политической мотивации его уголовного преследования, в грубом нарушении права на справедливый суд, а также в нарушении права на свободу и личную неприкосновенность.

Ранее сообщалось, что суд Киева перенес рассмотрение жалобы Медведчука на продление домашнего ареста. В мае суд в Киеве отправил Медведчука под домашний арест.

Его подозревают в государственной измене, расхищении национальных ресурсов в Крыму. Кроме того, ему инкриминируют "посягательство на нарушение обычаев войны". По этому делу проходит и соратник Медведчука по партии Тарас Козак. Всего политикам может грозить до 15 лет лишения свободы. Медведчук не согласен с предъявленными обвинениями, заверяя, что это связано с политическим преследованием.

Экономика,Тарас Козак,Владимир Зеленский,Виктор Медведчук,Верховная Рада,ЕСПЧ,
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