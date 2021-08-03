Обзор иноСМИ: Глава МИД Украины поспорил с Путиным

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Глава МИД Украины поспорил с Путиным

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своей статье об отношениях с Россией и Западом обвинил Владимира Путина в попытке «заново собрать страны бывшего Советского Союза и исправить то, что он называет «величайшей геополитической катастрофой ХХ века». Статья размещена на сайте МИД Украины.

При этом Кулеба подчеркнул, что распад СССР «был освобождением». В статье министра также отмечается, что дальнейший разрыв связей с Москвой будет продолжаться, а вступление Украины в НАТО и ЕС поможет «снова объединить Запад».

В США назвали сделку по «Северному потоку-2» победой Путина

Нежелание Германии перекрывать вентиль на газопроводе «Северный поток – 2» в случае его использования Россией в качестве геополитического оружия - это

потенциальная победа российского президента Владимира Путина и удар по Белому дому. Об этом пишет Bloomberg.

Американское издание отмечает, что канцлер Германии Ангела Меркель в рамках сделки с Вашингтоном согласилась принять меры против России «на национальном уровне», если та попытается перекрыть транзит через Украину. Однако источники утверждают, что прекращать поставки через газопровод власти Германии не намерены.

В Швеции разгорелся спор из-за радужного флага

Фотография солдат, поднимающих радужный флаг, появилась на обложке газеты Svenska Dagbladets и вызвала ожесточенные споры в шведском обществе. Об этом пишет издание Expressen.

Некоторые участники дискуссии, развернувшейся в соцсетях, сочли фото демонстрацией того, что армия готова «защищать право каждого любить того, кого он хочет». При этом их оппоненты отметили, что вооруженным силам стоит избегать противоречивых символов.

На Украине обратили внимание на отток трудоспособного населения

Украинцы, имеющие возможность уехать на заработки в Европу, активно ею пользуются, несмотря на коронавирусные ограничения. Только в прошлом году Польша выдала для украинцев 1,8 миллиона приглашений на работу, отмечает в своей статье для «Главреда» президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

«По прогнозам демографов, к 2030 году количество трудоспособного населения сократится на 3 миллиона человек, и если добавить к этому выезжающих из страны, то, как следствие, мы получим ситуацию, когда не будет хватать рабочих рук для предприятий, существующих сегодня», - констатировал он.

Украинский эксперт: встреча Тихановской и Байдена - сигнал Киеву

Встреча лидера США Джо Байдена с бывшим кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской является ясным сигналом не только Москве, но и Киеву, однако украинские власти вряд ли его заметят. Об этом заявил на страницах Еспресо украинский журналист, писатель и публицист Виталий Портников.