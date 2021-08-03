Девальвация рубля привела к резкому подорожанию авто в России

Также на это наложилась ситуация с чипами, которых не хватает. И вообще из-за карантина многие комплектующие поступают с задержкой. По моим данным, с начала года цены на автомобили выросли на 8% и, по прогнозам, до конца года они ещё увеличатся на 3–5%, — сообщил эксперт.