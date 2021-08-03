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США разработали план по спасению планеты на миллиарды долларов

Lenta.ru
32 минуты назад

В США разработали законопроект о строительстве водородной энергетической системы. Проект предполагает вложение в размере восьми миллиардов долларов. Об этом пишет Bloomberg .

США разработали план по спасению планеты на миллиарды долларов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Строительство водородной энергетической системы в США, которую считают ключом к борьбе с изменением климата и спасению планеты, будет основано на ископаемом топливе. Реализация обойдется в восемь миллиардов долларов. Планируется создать по меньшей мере три региональных центра, где будет добываться водород: из природного газа, возобновляемых источников и с помощью ядерной энергетики.

Водород может стать ключевым фактором в сокращении углеродных выбросов, поскольку он способен приводить в действие турбины, печи и топливные элементы, не производя парниковых газов. Но подавляющее большинство источников водорода сейчас — это ископаемое топливо. Например, природный газ, который выделяет углекислый газ. Эти выбросы необходимо улавливать, а затем использовать в других продуктах, либо консервировать, чтобы водород действительно боролся с изменением климата. Законопроект также предполагает инвестиции в технологии по улавливанию углекислого газа.

Кроме того, законопроект предусматривает выделение одного миллиарда долларов на гранты для проектов по добыче водорода из воды с помощью электролиза. Этот способ получения водорода дороже, но, по прогнозам аналитиков, полностью «зеленые» источники водорода будут дешеветь ближайшие десять лет. В этом случае некоторые из предлагаемых способов добычи водорода станут менее конкурентоспособными.

Экономика,Bloomberg,
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