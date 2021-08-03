Собянин согласовал проект высокоскоростной железной дороги в Петербург

Мэр Москвы Сергей Собянин согласовал проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва - Санкт-Петербург». Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.
«Мэр Москвы Сергей Собянин согласовал проект внесения изменений в схему территориального планирования Российской Федерации, предполагающих строительство высокоскоростной (специализированной) железнодорожной магистрали «Москва - Санкт-Петербург» (ВСЖМ-1)», - говорится в сообщении.
Уточняется, что общая протяженность трассы составит порядка 680 км, в том числе в границах Москвы - 43 км с четырьмя остановочными пунктами: «Ленинградский вокзал», «Рижская», «Петровско-Разумовская» и «Крюково».
«В границах города Москвы трасса пройдет в соответствии с первоначальной редакцией схемы территориального планирования, разработанной в 2013 году, - в едином транспортном коридоре Октябрьской железной дороги. При этом будут учтены внесенные правительством Москвы дополнения, касающиеся организации посадки/высадки пассажиров на остановочных пунктах», - отмечается в тексте.
Строительство ВСМЖ-1 планируется совместить с реконструкцией остановочных пунктов и модернизацией путевого хозяйства Октябрьской железной дороги в рамках создания МЦД-3 «Ленинградско-Казанский» (Зеленоград - Раменское).
«Открытие ВСЖМ-1 позволит сократить время в пути от Москвы до Санкт-Петербурга с четырех часов («Сапсан») до двух часов 30 минут», - поясняется в тексте.