Запуск Starliner отложили в третий раз

Старт разработанного корпорацией Boeing космического корабля Starliner к Международной космической станции (МКС), который должен был состояться в среду, 4 августа, снова откладывается. Об этом сообщает РИА "Новости".

Фото: United Launch Alliance United Launch Alliance

"Наша команда провела включение клапанов двигательной системы сервисного модуля и возьмет паузу на то, чтобы собрать данные для последующих шагов", - заявил Boeing.

В компании отметили, что из списка причин, по который были получены неожиданные показатели позиционирования, исключили программное обеспечение. Запуск Starliner переносят в третий раз. Изначально старт был запланирован на 30 июля, но не состоялся из-за самопроизвольного включения двигателей российского модуля МКС "Наука".