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Запуск Starliner отложили в третий раз

Газета.Ruиещё 9
1 час назад

Старт разработанного корпорацией Boeing космического корабля Starliner к Международной космической станции (МКС), который должен был состояться в среду, 4 августа, снова откладывается. Об этом сообщает РИА "Новости".

Запуск Starliner отложили в третий раз
Фото: United Launch AllianceUnited Launch Alliance

"Наша команда провела включение клапанов двигательной системы сервисного модуля и возьмет паузу на то, чтобы собрать данные для последующих шагов", - заявил Boeing.

В компании отметили, что из списка причин, по который были получены неожиданные показатели позиционирования, исключили программное обеспечение. Запуск Starliner переносят в третий раз. Изначально старт был запланирован на 30 июля, но не состоялся из-за самопроизвольного включения двигателей российского модуля МКС "Наука".

Запустить Starliner хотели вчера, 3 августа, но сделать это не удалось из-за непредвиденных показателей телеметрии двигательной установки космического корабля и старт отложили на один день.

Экономика,Boeing,
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