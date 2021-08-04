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Попова оценила ситуацию с COVID-19 в России

Москва24иещё 6
30 минут назад

Ситуация с коронавирусом в России остается достаточно напряженной, однако намечается тенденция к стабилизации, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Попова оценила ситуацию с "дельта"-штаммом в России
Фото: Москва 24/Антон ВеликжанинМосква 24/Антон Великжанин

"Она (ситуация. – Прим. ред), безусловно, остается пока достаточно напряженной. Вместе с тем мы видим снижение еженедельных темпов прироста заболевших, и это говорит о наметившейся тенденции к стабилизации эпидемического процесса", – сказала Попова.

По ее словам, среди выявляемых за последние три недели июля случаев коронавируса, 68,8% составлял штамм "Дельта". Глава Роспотребнадзора также добавила, что вакцины защищают от новых штаммов COVID-19, поэтому сейчас основной задачей является максимальный охват населения прививками.

Ранее Попова призвала повысить темпы вакцинации населения России для недопущения взрывного роста заболеваемости осенью.

Экономика,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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