Попова оценила ситуацию с "дельта"-штаммом в России

"Она (ситуация. – Прим. ред), безусловно, остается пока достаточно напряженной. Вместе с тем мы видим снижение еженедельных темпов прироста заболевших, и это говорит о наметившейся тенденции к стабилизации эпидемического процесса", – сказала Попова.