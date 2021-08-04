Раскрыта личность потерявшего документы об эсминце

Чиновником Министерства обороны Великобритании, который потерял на автобусной остановке секретные документы об эсминце Defender, оказался 51-летний Ангус Лэпсли. Об этом сообщает газета The Times.

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По данным издания, Лэпсли был временно направлен на работу в Минобороны страны. Отмечается, что до этого он долгое время работал во внешнеполитическом ведомстве. После проверки, проведенной на предмет «следов шпионажа», британец вернулся к работе в МИД Великобритании. При этом, согласно источникам The Times, ему ограничили доступ к гостайне.

Лэпсли также находился в очереди на назначение на должность постоянного представителя Великобритании при НАТО. Однако после инцидента, по словам собеседников газеты в правительстве, шансы чиновника получить повышение заметно снились, хотя и не исчезли полностью. В Минобороны Лэпсли занимал пост начальника управления, которое отвечает за отношения с НАТО и политику безопасности в Евроатлантическом регионе.