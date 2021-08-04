Синоптики предупредили о 43-градусной жаре в ряде регионов

— На юге очень жаркая погода, что даже сглаживающее влияние моря не опускает температуру воздуха в прибрежных городах ниже 30 градусов. До конца рабочей недели будет жаркая погода, и это опасное явление. На Черноморском побережье до плюс 35 градусов и в районе Сочи тоже. В Симферополе 30-37 градусов тепла, в Севастополе 30-35 градусов, — рассказал он.