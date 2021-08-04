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Убийцу русских С-400 успешно испытали в США

News.ru
25 минут назад

В США провели первые испытания сверхзвуковой противорадиолокационной ракеты AGM-88G Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range (AARGM-ER), которая предназначена для уничтожения систем ПВО противника. Известно, что первое базовое испытание новой ракеты проводили военно-морские силы (ВМС) США. Об этом сообщает американское издание The Drive.

Убийцу русских С-400 успешно испытали в США
Фото: Brian Fleske / U.S. NavyBrian Fleske / U.S. Navy

В ходе испытаний ракета добилась всех поставленных целей. The Drive отмечает, что AGM-88G AARGM-ER предназначена для запуска с самолётов F/A-18E/F и EA-18G. Также ожидается, что новое вооружение получат и истребители F-35.

Успешные испытания представляют собой важный шаг на пути к обеспечению флота самой современной системой вооружения для борьбы с развивающимися угрозами класса «земля — воздух», — заявил представитель командования авиационных систем ВМС США капитан Алекс Дутко.

Ранее стало известно, что в России ведётся разработка авиационной гиперзвуковой ракеты большой дальности X-95, об этом заявил начальник военной академии Генштаба ВС РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий.

Экономика,Владимир Зарудницкий,Военная академия генштаба,
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